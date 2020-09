Premiery CANAL+ "Zatoka zaginionych"

Olga Kurylenko i Brian Cox w ekranizacji bestsellerowego thrillera Lisy St. Aubin de Terán. Will i Rosalind wydają się być odnoszącym sukcesy, szczęśliwym małżeństwem. Jednak pewnego dnia Rosalind wraz z synem nieoczekiwanie znikają. Po zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach Will trafia na ich ślad w niewielkiej wiosce we Francji. Kiedy przybywa na miejsce, okazuje się, że ich syn poniósł śmierć w tajemniczym wypadku. Roztrzęsiony musi wziąć się w garść, by pomóc rozbitej psychicznie małżonce. Nie ma sił i chęci, by roztrząsać okoliczności śmierci chłopca. Od tragedii nie da się jednak uciec, prędzej czy później będzie musiał stawić jej czoła i dowiedzieć się, co naprawdę przydarzyło się jego żonie i dziecku.