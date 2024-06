Prime Video z najniższym wskaźnikiem rezygnacji. Kto na drugim biegunie?

Jest na to proste wyjaśnienie: w ubiegłym roku w USA Discovery+ połączył się z HBO Max, tworząc nową platformę Max. Więc subskrybenci Discovery+ rezygnowali na rzecz większej platformy z bogatszą biblioteką. W Polsce Max zadebiutował 11 czerwca. Subskrybenci mogą znaleźć tu znane hity, takie jak "Gra o tron", "Sukcesja", "Diuna" czy "Rodzina Soprano". Dla tych, którzy są spragnieni nowości, Max przygotował premiery. Już 17 czerwca na platformie zadebiutuje drugi sezon "Rodu smoka". Twórcy zapowiadają brutalne sceny, przy których krwawe porody z pierwszej odsłony serialu, to tyle, co nic. Fani produkcji "Skazana" zobaczą w czerwcu finałowy sezon z Agatą Kuleszą w roli głównej. O tej rewolucji na rynku vod rozmawiamy w najnowszym odcinku naszego podcastu.