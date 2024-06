"Ród smoka": wszyscy będą mówić o hicie. Czeka nas orgia okrucieństwa

Co nie jest żadnym zaskoczeniem, w kontynuacji "Rodu smoka" uświadczymy również wielu wstrząsających scen. Udowadnia to już pierwszy odcinek, ale nie zamierzam zdradzać szczegółów, by nie odbierać (nie)przyjemności widzom. - Są to wydarzenia niezwykle okrutne, ale nie w sposób bezmyślny. Ma to sens fabularny – skomentował Condal to, co dzieje się w otwarciu drugiego sezonu produkcji.