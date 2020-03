"Proceder": Wstrząsająca biografia polskiego rapera już dostępna na Blu-ray™ i DVD

"Proceder" to poruszająca historia rapera Tomasza Chady (Piotr Witkowski) chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.

Film powstał na podstawie scenariusza Macieja Chwedo, Aleksandry Góreckiej, Michała Kalickiego i Krzysztofa Tyszowieckiego. Główne role w "Procederze" zagrali: Piotr Witkowski ("Mistrz”), Małgorzata Kożuchowska ("Plagi Breslau”), Antoni Pawlicki ("Papusza”), Agnieszka Więdłocha ( "Planeta singli”), Ewa Ziętek ("Dzień świra”) , Jan Frycz ("Pręgi”), Gabriela Muskała ("Fuga”), Anna Matysiak ("Listy do M”), Piotr Głowacki ("Mistrz”), Sonia Bohosiewicz ("Rezerwat”). W filmie zagrali także przedstawiciele polskiego hip-hopu, tj. Kali, Zbuku, Bajorson i Vienio. Za muzykę odpowiedzialny jest DJ i producent muzyczny RX Rafał Sielawa. RX nie przez przypadek został zaproszony do współpracy przy tym obrazie. Wspólnie z Chadą nagrał wcześniej dwa albumy "Efekt porozumienia” oraz "Recydywistę”.

– Życie Chady było skomplikowane. W wielu momentach znajdował się na krawędzi, rzucał wyzwanie władzom, ale jednocześnie zdawał sobie sprawę z ciężaru nałogów i czynów, które popełnił. Znana jest sprawa jego miłości do matki, czy poszukiwania Boga. O tym także mówimy, to są tematy nam osobiście bliskie - mówi o bohaterze filmu reżyser Michał Węgrzyn.

– Były wątpliwości co do Piotra jako wykonawcy głównej roli, ale ucharakteryzowany szybko nas przekonał, a nawet może jeszcze szybciej ludzi ze środowiska raperskiego, którzy doskonale znali Chadę – mówi Michał Węgrzyn.

– Dostałem od Michała wszystkie płyty Tomka i zacząłem pracę. Od następnego dnia zaczął się maraton: po kilka godzin snu dziennie i przygotowania. Siłownia, deskorolka, walki, rap, rozmowy na temat kokainy, rozmowy z jego znajomymi. To był skok do basenu na bardzo głęboką wodę. Słuchałem jego płyt na okrągło – wspomina Piotr Witkowski.

– O ile to było możliwe, kręciliśmy w miejscach, gdzie opisywane w scenariuszu wydarzenia rzeczywiście miały miejsce. Oczywiście nie zawsze się to udawało, przez te lata wiele się zmieniło. Co mnie inspirowało? Może nieco "8 mila”. Świat rapu był światem agresywnego koloru, który atakował rzeczywistość. Do pewnego stopnia zderzamy go z szarością. Ale nie tracimy, jaskrawych czasem, barw – tłumaczy operator Wojciech Węgrzyn.