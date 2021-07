Mówią: "seks jest okej". "Widać, jak bardzo było to Polakom potrzebne"

JK: Bo nikt nie odważyłby się go zrealizować. Jeżeli mielibyśmy wskazać jakąś zasadę, którą kieruje się Netflix, to tę, że głos twórców ma wybrzmieć najpełniej, jak to możliwe. Wszystko jest temu podporządkowane. Proces twórczy jest nieustannym dialogiem. My dostaliśmy ogromne możliwości, ale to nie jest takie oczywiste, że każdy twórca chce mieć taką swobodę. Jest to także ogromna odpowiedzialność i presja, by nie zawieść własnych marzeń. Nas to akurat zmotywowało do pracy.