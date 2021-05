"Sexify" na podium. Polski serial erotyczny podbił cały świat

"Cień i kość" to jedna z najdroższych produkcji, które przygotował Netflix na ten rok. Ośmioodcinkowy serial został oparty na książkach wchodzących w skład tzw. "uniwersum Griszów". W 2013 r. powieść Leigh Bardugo znalazła się na 8. miejscu listy bestsellerów "The New York Timesa", a prawa do jej ekranizacji zostały sprzedane za 5 mln dol.