Ile? Polacy szturmują kina, totalny rekord

Kluczem do spektakularnego sukcesu "Deadpool & Wolverine" był powrót do komiksowego uniwersum Hugh Jackmana. Zaczepki Wade’a Wilsona w poprzednich dwóch filmach i samego Ryana Reynoldsa w wywiadach przyniosły efekt. Jackman wycofał się ze swojej deklaracji, że więcej nie wcieli się w postać Wolverine’a. Miłośnicy ekranizacji komiksu dobrze wiedzą, co się stało z tą postacią na koniec "Logana". W późniejszych filmach i serialach Marvela został jednak rozbudowany wątek multiwersum, który pozwala wskrzesić każdego bohatera.