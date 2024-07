Rekordowe wynagrodzenie. Wielki powrót Roberta Downeya Jr.

Wygląda na to, że szefowie Marvela znaleźli sposób, by ekranizacje komiksu wyszły z kryzysu i znów cieszyły się ogromną popularnością. Najpierw sięgnięto więc po Wolverine’a, Elektrę, Blade’a, co przełożyło się na spektakularny sukces filmu "Deadpool & Wolverine". Teraz dowiedzieliśmy się, że do komiksowego uniwersum powróci największa gwiazda Marvela – Robert Downey Jr.