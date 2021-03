Przebój wszech czasów wraca do kin. Ruszyła promocja sequela.

Chińskie Biuro Filmowe, nieoczekiwanie, ogłosiło, że epicki film science-fiction z 2009 roku już w najbliższy piątek trafi do chińskich kin. Negocjacje pomiędzy hollywoodzką wytwórnią a decydentami Państwa Środka musiały być objęte tajemnicą, bo amerykańskie media są zaskoczone tą informacją. Według portalu The Hollywood Reporter kierownicy kin w Chinach o tej decyzji zostali powiadomieni przed dwoma dniami. Za Wielkim Murem obowiązuje system gospodarki planowanej i to władze centralne w pierwszej kolejności decydują, jakie filmy poszczególne kina mają mieć w repertuarze.