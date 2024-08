Widzowie będą oburzeni? Kontrowersyjna produkcja z polskim aktorem

W rozmowie z Gazeta.pl aktor opowiedział o nietypowej drodze, która zaprowadziła go na plan zagranicznego filmu. "Byliśmy na wakacjach we Włoszech i okazało się, że w zasadzie kawałek dalej powstaje włoska produkcja z międzynarodową obsadą. Tam powstał jakiś problem, jakiś aktor się wysypał. Sznurek zdarzeń jest taki, że ktoś zadzwonił do polskiej agencji z zapytaniem o innego aktora, który był zajęty, a mój agent skojarzył, że ja w zasadzie jestem na miejscu. (…) Zrobiłem szybko zebranie rodzinne powiedziałem: ‘Słuchajcie, jest taka sytuacja. Możemy w to wejść, możemy też w to nie wchodzić" – relacjonował wydarzania Tomasz Kot.