Przemiana gwiazdy. Sporo przytył do roli. Nie spodziewał się takich skutków ubocznych

Dodajmy, że w czerwcu ubiegłego roku popularny aktor skończył 50 lat. Przyznał, że szybkie przybranie na wadze było dla niego wyzwaniem - Próbowałem zrobić to zdrowy sposób. Jedłem tuzin jajek, tuzin kawałków bekonu, dwa pieczone ziemniaki, stek, dwie miski białego ryżu plus szklanka oliwy z oliwek. Pierwsze dwa tygodnie były wysokobiałkowe. Drugie dwa tygodnie to dużo węglowodanów. W ciągu ostatnich dwóch tygodni skrobie, a potem sód, żeby jak najbardziej wzdęć. Przez dwa tygodnie musiałem spożywać 7 tys. kalorii, a następnie przez kolejne dwa około 11 tys. kalorii. To nie było zabawne – wspomina aktor.