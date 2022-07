Przemiana Marka Wahlberga. Od rozrabiaki z Hollywood do piewcy wiary

Rozesłałem ten materiał kilku wybranym osobom. I tak, jak się spodziewałem, nikt nie uznał go za inspirujący i podnoszący na duchu. Wszyscy odpowiedzieli: "To strasznie smutna, dołująca historia, a na końcu bohater umiera". Ja na to: "Przecież wszyscy i tak umrzemy, nie dociera to do was?" (śmiech) Zupełnie nie zrozumieli przesłania tej opowieści. Skupili się tylko na tym, że bohater był jakiś dziwny i że film nie ma happy endu. Stwierdziłem więc: skoro tak, to sam ten film nakręcę. I tak się właśnie stało!