Przez 12 godzin mogą gwałcić i zabijać. Ta seria bezlitośnie uderza w amerykański rząd i skrajną prawicę

Jeszcze mocniej wyeksponował krytykę polityki swojego kraju. Nie chodziło już tylko o prawo dostępu do broni, ale także o poglądy, jakie wyznają ludzie należący do prawicowego spektrum. Dość powiedzieć, że amerykański rząd w jego filmach reprezentuje ultrareligijna i ultrakonserwatywna partia New Founding Fathers of America (Nowi Ojcowie Założyciele Ameryki), która odpowiedzialna jest za wprowadzenie "Oczyszczenia".