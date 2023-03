Przykre słowa. Tak Daniel Olbrychski ocenił syna Rafała

- Ja byłem fajnym ojcem. Najwięcej ze mną przeżyła moja córka Weronika, a z Rafałem, mimo że porzuciłem jego matkę, kiedy on miał niecałe trzy lata, to do dorosłości nie było świąt czy wakacji, których by nie spędzał ze mną. I to całkowicie. Nie widzę żadnego powodu, dla którego zapracowany lekarz, inżynier czy polityk jest lepszym ojcem od aktora - wyznał Daniel Olbrychski w wywiadzie dla serwisu Cozatydzien.tvn.pl.