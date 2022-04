Znają się od lat. Olbrychski napisał list do "lizusa Putina"

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Olbrychski pisze do Michałkowów w podobnej sprawie. Wcześniej zwrócił się do nich po procesie Olega Sencowa, ukraińskiego reżysera skazanego w 2015 r. na 20 lat łagrów (wyszedł na wolność w 2019 r. po wymianie więźniów).