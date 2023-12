Aktorowi Rafałowi I. grozi 10 lat więzienia. W tle brutalne pobicie

- Poszkodowany napisał do mnie prośbę o pomoc i wsparcie. [...] Znamy się z Rafałem, więc powiedziałem mu: "Określ się, kim chcesz być. Czy być aktorem, czy gangsterem. W świecie aktorskim na gangsterów miejsca nie ma. Odwiedziłem w ostatnich latach 120 domów poprawczych i tam tłumaczę młodym ludziom, że nigdy nie jest za późno wrócić na właściwą drogę. Mówię to na moim przykładzie, mojego życia. Parę lat temu wytykali mnie palcem, teraz się to zmieniło - stwierdził Tomasz Oświeciński w rozmowie z "SE".