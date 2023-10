Zbrodnia czy wypadek? Nadchodzi finał serialu "Belfer"

Kapitan na plaży

Sprawa robi się coraz bardziej skomplikowana, gdy ktoś włamuje się do domu Kapitana. Stary Zawadzki nie jest wylewny i zbywa Belfra jak może. Wkrótce Paweł znajduje go nad ranem martwego na plaży. Czy śmierć ojca Belfra ma związek z zaginięciem Kacpra? A może to jakieś porachunki? I czego szukał włamywacz? Oczywiście mógł to być także nieszczęśliwy wypadek. Nawet wytrawny wilk morski może nie dać rady falom. Pytania się mnożą, a Belfer błąka się po znajomych uliczkach rodzinnego Małomorza w poszukiwaniu odpowiedzi. To niełatwe, bo jak to w małych miasteczkach bywa, najważniejszy jest układ, który pozwala utrzymać mieszkańców w ryzach i stworzyć klimat do życia bez nagłych zwrotów akcji i niebezpieczeństw. Ci, co rządzą, mają kasę, kontakty, możliwości. A reszta, nawet jak coś wie, to boi się mówić.