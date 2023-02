Rebel Wilson ma dziecko od surogatki. Za pierwszym razem przeżyła dramat

Rebel Wilson przez wiele lat szukała szczęścia u boku mężczyzn. W końcu jednak doszła do wniosku, że zamiast szukać "księcia z bajki, potrzebna jej księżniczka". 43-latka opowiedziała o swojej nowej rodzinie w podcaście "The Pick Up with Britt, Laura and Mitch", zdradzając, że miała duże wsparcie ze strony bliskich. Ale rodzina jej partnerki "nie wykazała się tolerancją".