Rekordowy rok w polskich kinach. Na bilety wydaliśmy ponad 1,1 miliarda złotych

Już po raz szósty z rzędu polski rynek kinowy może pochwalić się rekordową frekwencją. Tym razem – po raz pierwszy od 1989 roku – widownia przekroczyła pułap 60 mln osób. Największymi przebojami stały się dwie produkcje Disneya: "Kraina lodu 2" oraz "Król Lew". Na rodzimym gruncie popularnością cieszył się nasz kandydat do Oscara, "Boże Ciało".

Według szacunkowych danych w 2019 r. w Polsce zostało sprzedanych 60,5 mln biletów, za które widzowie zapłacili ok. 1,15 mld zł. W stosunku do poprzedniego sezonu wzrost frekwencji nie był zbyt duży. Sięgnął bowiem jedynie 1,3 proc. (około 800 tys. osób). Warto jednak pamiętać, że w 2018 r. pojawił się w kinach gigantyczny przebój – ”Kler”, który przed ekranami zebrał blisko 5,2 mln widzów.

Frekwencja w polskich kinach w latach 2012 – 2019 i najchętniej oglądane filmy

• 2012 – 38,5 mln osób (” Hobbit : Niezwykła podróż ”) • 2013 – 36,3 mln osób ("Hobbit: Pustkowie Smauga") • 2014 – 40,4 mln osób ("Bogowie") • 2015 – 44,7 mln osób ("Gwiezdne wojny: Przebudzeni mocy") • 2016 – 52 mln osób (" Pitbull . Niebezpieczne kobiety") • 2017 – 56,6 mln osób (" Listy do M . 3") • 2018 – 59,7 mln osób ("Kler") • 2019 – 60,5 mln osób ("Kraina lodu 2")

Powyższe zestawienie obrazuje, że w rywalizacji pomiędzy polskimi a hollywoodzkimi tytułami na przestrzeni ostatnich 8 lat jest remis. Jeśli dalej sięgnąć pamięcią ten pojedynek wciąż pozostaje bardzo zacięty. W 2011 r. zwyciężyły "Listy do M.", ale rok wcześniej " Shrek Forever ". Warto zauważyć, że jednak obecnie górą są polskie produkcje.

W tym momencie spośród tytułów wprowadzonych do kin w 2019 r. największą widownią może się pochwalić " Król Lew ", którego obejrzało 2,52 mln osób. Tuż za nim znajduje się inna produkcja Disneya "Kraina lodu 2" . Animacja wciąż jest wyświetlana w kinach i nie ulega wątpliwości, że wkrótce osiągnie zdecydowanie najlepszy wynik spośród wszystkich tytułów minionego sezonu.

Zaskoczenie wśród polskich tytułów

Najpopularniejszym polskim filmem 2019 r. stał się "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3". Komedię wyreżyserowaną przez Kordiana Piwowarskiego obejrzało 2,39 mln widzów. Jest to wynik, który niewiele ustępuje dwóm hollywoodzkim produkcjom. Jeśli weźmiemy pod uwagę wpływy ze sprzedaży biletów (na filmy dla dzieci średnia cena biletu jest niższa niż na tytuły dla dorosłych osób), to rywalizacja robi się jeszcze bardziej wyrównana. W przybliżeniu można założyć, że zarówno "Król Lew", "Kraina lodu 2", jak i "Kogel Mogel 3" zarobiły w polskich kinach ok. 48 mln zł.