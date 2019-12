Oscary 2020: "Boże Ciało" Jana Komasy na skróconej liście oscarowej

"Boże Ciało" Jana Komasy znalazło się na skróconej liście kandydatów do Oscara. A to nie jedyny polski akcent.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"Boże Ciało" Jana Komasy znalazło się na skróconej liście kandydatów do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny (Materiały prasowe)

Amerykańska Akademia Filmowa zaprezentowała skróconą listę tytułów, z których następnie zostaną wybrane właściwe nominacje – po 5 w każdej z poniższych 9 kategorii. W tym niepełnym zestawieniu (kategorii jest 29) znalazły się dwa polskie akcenty.

Pierwszy to "Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy, film inspirowany prawdziwą historią.

Głównym bohaterem "Bożego Ciała" jest Daniel (Bartosz Bielenia), który po wyjściu z zakładu poprawczego trafia do niewielkiej wsi. Tam dochodzi do zbiegu okoliczności - Daniel zaczyna podawać się za księdza. Jego najważniejszym zadaniem jest to, by ludzie uporali się z tragedią, która spotkała ich na krótko przed jego przyjazdem. Reżyser Jan Komasa w rozmowie z WP zdradził, że inspirował się traumą po katastrofie smoleńskiej.

ZOBACZ TEŻ: "Boże Ciało". Najnowszy zwiastun

Drugi to czeski "Malowany ptak", wstrząsająca ekranizacja powieści Jerzego Kosińskiego, w której obok hollywoodzkich aktorów zagrał polski aktor Lech Dyblik.

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

"Malowany ptak", Czechy

"Truth and Justice", Estonia

"Nędznicy", Francja

"Those Who Remained", Węgry

"Honeyland", Macedonia Północna

"Boże Ciało", Polska

"Wysoko dziewczyna", Rosja

"Atlantics", Senegal

NAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY

"Advocate"

"American Factory"

"The Apollo"

"Apollo 11"

"Aquarela"

"The Biggest Little Farm"

"The Cave"

"The Edge of Democracy"

"For Sama"

"The Great Hack"

"Honeyland"

"Knock Down the House"

"Maiden"

"Midnight Family"

"One Child Nation"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY

"After Maria"

"Fire in Paradise"

"Ghosts of Sugar Land"

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

"Life Overtakes Me"

"The Nightcrawlers"

"St. Louis Superman"

"Stay Close"

"Walk Run Cha-Cha"

NAJLEPSZA ORYGINALNA PIOSENKA FILMOWA

"Speechless" z filmu "Aladyn"

"Letter To My Godfather" z filmu "Ojciec chrzestny czarnej muzyki "

"I'm Standing With You" z filmu "Przypływ wiary"

"Da Bronx" z filmu "The Bronx, USA"

"Into The Unknown" z filmu "Kraina lodu II"

"Stand Up" z filmu "Harriet"

"Catchy Song" z filmu "LEGO® PRZYGODA 2 "

"Never Too Late" z filmu "Król Lew"

"Spirit" z filmu "Król Lew"

"Daily Battles" z filmu "Osierocony Brooklyn"

"A Glass of Soju" z filmu "Parasite"

"(I'm Gonna) Love Me Again" z filmu "Rocketman"

"High Above The Water" z filmu "Toni Morrison: The Pieces I Am"

"I Can't Let You Throw Yourself Away" z filmu "Toy Story 4"

"Glasgow" z filmu "Wild Rose"

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

"Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"He Can't Live without Cosmos"

"Hors Piste"

"Kitbull"

"Memorable"

"Mind My Mind"

"The Physics of Sorrow"

"Sister"

"Uncle Thomas: Accounting for the Days"