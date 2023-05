Relacja z uroczystego pokazu filmu "RÓJ"

Pamiętam, że gdy ktoś kilka lat temu pytał mnie o to, z którym reżyserem chciałabym pracować, to nigdy nie potrafiłam wskazać konkretnej osoby. Zawsze widziałam jednak w głowie obrazy takiego kina, które do mnie bardzo przemawia jako do widza. Odkąd poznałam Bartka Balę i jego film "RÓJ", czuję, że to jest dokładnie takie kino, które sobie wymarzyłam! - tak o współpracy mówi Roma Gąsiorowska, odtwórczyni roli Matki.