Ridley Scott ujawnia konflikt na planie "Gladiatora". Joaquin Phoenix chciał odejść, Russell Crowe podsumował go krótko

"Joaquin był w stroju księcia i mówił: 'Nie mogę tego zrobić'" — wspomina Scott. "Zapytałem: 'Co?' A Russell powiedział: 'To jest strasznie nieprofesjonalne'". Phoenix miał wątpliwości co do swojej roli, ale Scott zdołał go przekonać do pozostania na planie, mówiąc: "Mógłbym być jego starszym bratem lub ojcem. Ale jestem raczej przyjacielem Joaquina. 'Gladiator' był dla nas obu chrztem bojowym". Russell Crowe i Joaquin Phoenix stworzyli niezapomniane kreacje w "Gladiatorze". Obaj aktorzy zostali nominowani do Oscara, a Crowe zdobył statuetkę dla najlepszego aktora.