Robert Redford tak bardzo obawiał się intymnych scen z Barbrą Streisand, że zakładał... dwie pary majtek na plan

"Tacy byliśmy" to melodramat z 1973 roku, który otrzymał sześć nominacji do Oscara i wygrał dwie statuetki. W rolach głównych wystąpili Robert Redford i młodsza od niego o sześć lat Barbra Streisand. Jest to historia miłości dwojga ludzi, których dzieli pochodzenie oraz poglądy i zaangażowane polityczne. Miłość na ekranie nigdy nie przeniosła się do świata rzeczywistego. Wręcz przeciwnie! Redford od początku nie chciał, by jego partnerkę zagrała Streisand. Nie chciał nawet... by śpiewała.