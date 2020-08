Robin Williams przez chorobę tracił zmysły. "Nie wiem, co się ze mną dzieje"

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Robin's Wish", w którym usłyszymy bliskich, współpracowników i lekarzy znających przypadek Williamsa. Choć z początku zakładano, że 63-latek popełnił samobójstwo przez depresję, rzeczywistą przyczyną były początki choroby Parkinsona oraz otępienie z ciałami Lewy’ego. Forma demencji, dysfunkcja powodująca spowolnione reakcje, otępienie, zaburzenia świadomości, a czasami depresję.

Aktor zmarł 11 sierpnia 2014 r. w swoim mieszkaniu. Powiesił się na pasku, który zawiesił na drzwiach. Wcześniej próbował podciąć sobie żyły. Williams miewał wcześniej napady paniki, niekontrolowanego płaczu, problemy z pamięcią. Choć początkowo myślano, że miało to związek z powrotem do dawnych nałogów, to w jego organizmie nie znaleziono żadnych nielegalnych substancji, ani śladowych ilości alkoholu. Przyjmował leki na receptę, jednak w terapeutycznych dawkach.