"Ród Smoka". Fani zdewastowani sceną, ale wcale nie tą, o której myślicie!

"Ród smoka" - o czym opowiada serial?

"Ród smoka" jest prequelem popularnego serialu "Gra o tron", opowiadającym o wydarzeniach sprzed kilkuset lat, kiedy to ród Targaryenów rządził Westeros. 17 czerwca na platformie Max zadebiutował pierwszy odcinek drugiego sezonu. Serial przenosi nas z powrotem do świata Targaryenów, gdzie po śmierci króla Viserysa ród dzieli się na dwie frakcje: Zielonych i Czarnych. Zieloni wspierają królową Alicent i jej syna Aegona II, który objął tron. Natomiast Czarni stoją po stronie pierworodnej córki Viserysa, Rhaenyry. Konflikt między frakcjami prowadzi Westeros na krawędź wojny domowej. W obsadzie serii znaleźli się: Matt Smith ("The Crown", "Dr Who"), Emma D'Arcy, OIivia Cooke, Rhys Ifans.