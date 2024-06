"Ród smoka": Showrunner tłumaczy brutalną scenę z pierwszego odcinka drugiego sezonu

- Wiele osób niekoniecznie zwraca uwagę na rzeczy, które mówi Helaena. To nie jest tak, że ona widzi sceny i dokładnie wie, czym one są. Często sama nie zdaje sobie sprawy z tego, co to było, dopóki się nie wydarzy. W ostatniej scenie wpada w panikę. Ratuje swoje życie i zastanawia się, gdzie iść dalej - powiedział.