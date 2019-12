Roman Polański nie pamięta rzekomej ofiary gwałtu. "Przyzwyczaiłem się do oszczerstw"

Roman Polański udzielił mocnego wywiadu "Paris Match", w którym odnosi się do najnowszych zarzutów Valentine Monnier. Francuska aktorka i modelka wyznała niedawno, że 44 lata temu reżyser napadł na nią i zgwałcił. Polański zaprzecza i wskazuje na konkretne kłamstwa Monnier.

Polański powiedział wprost, że historia przedstawiona w prasie przez Monnier jest nieprawdziwa. Cały wywiad ma się ukazać w czwartkowym wydaniu "Paris Match". Jak podaje PAP, reżyser wyznał, że ledwie pamięta tę kobietę, ale z łatwością wymienia jej kłamstwa opublikowane na łamach "Le Parisien". "Ona twierdzi, że przyjaciel zaprosił ją do spędzenia kilku dni razem ze mną, ale nie pamięta, kto to był!" – zauważył Polański.

"To szalone, nie biję kobiet! Prawdopodobnie zarzuty gwałtu nie są już sensacją, więc trzeba było dodać inną warstwę" – mówił polski reżyser ściągany w USA za gwałt na 13-latce. "Media rzucają się na mnie z niesamowitą siłą. Wykorzystują każde nowe fałszywe oskarżenie, nawet absurdalne i pozbawione treści, ponieważ pozwala im to ożywić historię. To jak powracająca klątwa i nie mogę nic na to poradzić" – stwierdził Polański.