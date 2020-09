Ronald Harwood nie żyje. Scenarzysta "Pianisty" miał 85 lat

Harwood urodził się w 1934 r. w RPA. Jako nastolatek przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. Podjął naukę w prestiżowej Royal Academy of Dramatic Art w Londynie. Na początku lat 60. wydał debiutancką książkę pt. "All the Same Shadows". Następnie zajmował się tworzeniem scenariuszy. Według jego pomysłu powstał film "Szeregowiec Potter". To otworzyło mu drogę do wieloletniej współpracy z aktorem Tomem Courtenayem.