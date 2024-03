Rozbił bank na Oscarach. "Oppenheimera" za chwilę obejrzycie w domu

Można powiedzieć, że jest to piękne zwieńczenie dla twórców filmu, który zarobił niemal 960 mln dolarów na całym świecie. Był też w ubiegłym roku kulturowym fenomenem za sprawą faktu, że trafił do kin tego samego dnia, co "Barbie" [na świecie 19 lipca, w Polsce dwa dni później - przyp.red.].