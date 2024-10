Rozwiedli się blisko 30 lat temu. Była żona towarzyszyła Januszowi Olejniczakowi w ostatniej drodze

Sama w małżeństwie

Kariera Olejniczaka rozwijała się, co wiązało się z wyjazdami, koncertami. Łozińska z synami była w domu sama. "Ojciec z pewnością nie był typem samca alfa. Był łagodny i troskliwy. To moja matka często przejmowała męską rolę w naszej rodzinie — jest władcza i dzielna. Z tego powodu do dzisiaj czuję przed nią respekt. Może taka była albo po prostu nie miała innego wyjścia, żyjąc z moim ojcem. Musiała przejąć wiele jego obowiązków, to ona była ta odpowiedzialna" - mówił w rozmowie z Wyborczą ich syn, Paweł.