Wszyscy odradzali im ten związek. Połączyła ich "pokaleczona bliskość"

W niedzielę światem polskiej kultury wstrząsnęła smutna wiadomość. Zmarł wybitny polski pianista Janusz Olejniczak. Miał 72 lata. Olejniczak zdobył międzynarodowe uznanie już jako bardzo młody artysta. W 1970 roku, mając zaledwie 18 lat, zajął szóste miejsce na prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. To wydarzenie otworzyło mu drzwi do światowej kariery, a kolejne lata przyniosły liczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Artysta współpracował z wieloma wybitnymi orkiestrami i dyrygentami, a jego występy cieszyły się ogromnym uznaniem publiczności i krytyków na całym świecie. Miał na swoim koncie także epizody filmowe. Wcielił się np. w samego Fryderyka Chopina w "Błękitnej nucie" Andrzeja Żuławskiego. Nagrał także partie fortepianowe do "Chopin. Pragnienie miłości" Jerzego Antczaka.