Rozwód gwiazd. Byli razem tylko cztery lata

Turner pozwała byłego męża, by ten wrócił z córkami do ich domu w Wielkiej Brytanii. Aktorka twierdziła, że jej ex przetrzymuje paszporty dziewczynek i wywiózł je do Stanów, gdzie koncertuje. Jonas odpierał zarzuty, a Turner zdecydowała się wycofać pozew po tym, jak wspólnie usiedli do mediacji.