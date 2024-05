"Najgorsze dni mojego życia". Sophie Turner o rozpadzie swojego małżeństwa

We wrześniu 2023 r. gruchnęła wiadomość, że Sophie Turner i Joe Jonas rozwodzą się. Mówiło się wtedy, że to Joe zdecydował się na ten poważny krok i to on dążył do rozwodu. Na instagramowych profilach gwiazd pojawiło się oświadczenie, które brzmiało: "Po czterech cudownych latach małżeństwa wspólnie postanowiliśmy polubownie zakończyć nasze małżeństwo. Istnieje wiele spekulacji na temat powodu, ale tak naprawdę jest to wspólna decyzja i mamy szczerą nadzieję, że każdy będzie mógł uszanować nasze życzenia dotyczące prywatności dla nas i naszych dzieci".