Rzadka forma raka. Nie żyje aktor "American Horror Stories"

Gavin Creel był znany przede wszystkim amerykańskiej publiczności. Aktor miał skromny dorobek kinowy czy telewizyjny. Zagrał w serii stworzonej przez Ryana Murphy'ego, "American Horror Stories", w "Gwiazdce Eloizy" i produkcji "She loves me". Przede wszystkim występował na Broadway'u, gdzie był prawdziwą sensacją. Przez ponad dwie dekady występował na deskach teatrów. Już w 2002 r. dostał nominację do nagrody Tony (teatralne Oscary) za rolę w spektaklu "Thoroughly Modern Millie". W 2009 r. powtórzył ten sukces - był nominowany za swój występ w musicalu "Hair".