BOHATERKI. Fortune Feimster zdradza, co ludzie mówią jej po występach. "O rany! Chciałam tylko powiedzieć swoją historię"

Najlepsze, co mogę zrobić, to być autentyczna we wszystkim, co robię, jak żyję. Taka właśnie jestem, jak wy, to jest moja żona, nasze małżeństwo jest takie jak wasze. Bo zauważyłam, że jeśli ktoś nie zna żadnej homoseksualnej osoby, to się boi. A wystarczy połączyć twarz prawdziwego człowieka z ideą i strach się kończy.