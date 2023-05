"Uczymy się seksu z filmów". To dzięki nim Polacy przestają "dymać, a zaczynają kochać

Kaja: Cieszę się, że ona sobie z tym psychicznie poradziła, ale wiele osób nie dałoby rady. Pytanie, czy mogłaby poznać szczegóły wcześniej i zagrać tę scenę świadomie, bez upijania się? Na wypracowaniu takiego modelu polega nasza praca. Z perspektywy widza ta scena być może wyglądałaby tak samo, ale co innego stałoby się z aktorką. Strategia "rzućmy ją na głęboką wodę, a nuż będzie pięknie pływać" to ponoszenie zbyt dużego ryzyka potencjalnej traumy i zniszczenia komuś życia. Dowodem na to jest historia Marii Schneider po "Ostatnim tangu w Paryżu" (aktorka czuła się wykorzystana przez reżysera, zmuszona do brutalnych scen seksu, później trafiła do szpitala psychiatrycznego i do końca życia nie mogła uporać się z tą traumą - przyp.red.).