Była u szczytu sławy. Nagle TVP zerwała z nią umowę

Telewizja nie dysponowała wtedy w zespole emisyjnym teleprompterem, czyli monitorem wyświetlającym tekst spikerowi. Trzeba było opanować trudną sztukę czytania z kartki z jednoczesnym patrzeniem w kamerę, ale zawsze groziło to przejęzyczeniami i utratą wątku. Tylko Krystyna Loska, z wykształcenia aktorka, mówiła swoje teksty z pamięci. To podobało się widzom. Takie umiejętności bardzo się liczyły: wśród spikerów trwała nieustanna rywalizacja, każdy starał się o jak najwięcej dyżurów na antenie. Wprawdzie były słabo opłacane, ale przekładały się na popularność, a ta dawała angaże koncertowe poza telewizją i związane z nimi wysokie honoraria. Opuszczenie wyznaczonego dyżuru nie było możliwe. Życie jednak potrafi sprawiać niespodzianki nawet najbardziej obowiązkowym pracownikom, istniała więc praktyka wzajemnych zastępstw: ja wezmę dyżur za ciebie jutro, ty za mnie pojutrze... Taką przysługę można było też wykorzystać do osłabienia czyjejś pozycji i to spotkało raz p. Bożenę. Jej zmienniczka nie przyszła na dyżur.