Kibice kochali jego komentarze. Mało kto wie, że groziła mu amputacja

Złośliwi mówią, że miał ułatwione zadanie – jego kariera przypadła na wspaniały czas w historii polskiego sportu. To on komentował mecz z Anglią na Wembley, kolejne mistrzostwa świata w 1978 i 1982 r., a nawet szczęśliwy rzut monetą podczas kwalifikacji Górnika Zabrze do europejskich pucharów. Krystyna Loska wspomina, że kibice dzwonili do telewizji, by upewnić się, że to Ciszewski będzie relacjonował kluczowe spotkania. – Dla kibiców był gwarantem sukcesu – mówiła. – Panowało powszechne przekonanie, że gdy ja zapowiem mecz piłkarzy, a Janek skomentuje ich rywalizację, to sukces mamy zapewniony.