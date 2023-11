Ewa Frykowska nie miała słodkiego życia. Obwinia rodzinę męża, który zginął z rąk psychopatów

Życie wcale jej nie rozpieszczało. Rodzice Ewy byli znanymi w Łodzi działaczami antykomunistycznej opozycji. Miała 13 lat, gdy jej ojca aresztowała bezpieka. "Wyrzucili nas potem z normalnego domu do jakiejś nory, żyliśmy z dnia na dzień – opowiadała, dodając jeszcze, że marzyła wtedy, by wyrwać się z nędzy. – Chyba tylko Bogu zawdzięczam, że nie zostałam k... czy jakąś zbrodniarką. W innych czasach skończyłabym szkołę plastyczną i malowałabym, ale wstydziłam się tego, że ojciec siedział... Nie poszłam na egzamin do »plastyka«, bo bałam się, że zaczną mnie wypytywać o tatę". Musiała szybko nauczyć się walczyć o przetrwanie. Dziergała sukienki szydełkiem i sprzedawała je, zarabiała też, statystując w filmach. Szansę na lepsze życie dostała od Krystyny Dębczyńskiej, założycielki Domu Mody "Telimena". Dębczyńska dostrzegła w blondwłosej licealistce kandydatkę na modelkę i zaprosiła ją do współpracy. To tu Ewa pierwszy raz założyła pantofle na obcasie, wąską spódnicę i wizytową sukienkę na halkach. Potem kupowała ubrania z pokazów lub zamawiała u swej świetnie szyjącej mamy podobne.