Zagrała słynną pływaczkę. Dla obu kobiet nie ma rzeczy niemożliwych

Później studiowała sztuki dramatyczne i nawiązała współpracę z San Diego Repertory Theatre. Znakomicie grała w dramatach Szekspira. Była jednak otwarta na wyzwania – wyruszyła więc do San Francisco, aby uczęszczać na zajęcia na miejscowym uniwersytecie. Po ukończeniu studiów Bening została przyjęta do American Conservatory Theatre. Z czasem podbiła i Broadway. Zdobyła nominację do nagrody Tony i otrzymała Clarence Derwent Award w 1986 r. za wybitny debiut.