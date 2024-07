Elizabeth Holmes. Jak zbudować imperium kłamstw?

Yoda i Steve Jobs

Wkrótce w siedzibie Theranos pojawia się mural z mądrością Yody: "Robić, albo nie robić. Nie ma próbować" ("Do or do not. There is no try"). To motto Elizabeth Holmes. Idolem jest Steve Jobs, twórca Apple, który przed laty dokonał rewolucji technologicznej. Elizabeth chce, by widziano w niej drugiego Jobsa. O Theranos mówi: "To nie praca, to powołanie". Przyciąga genialne umysły – chcą z nią pracować wybitny biochemik Ian Gibbons (przyjaciel Robertsona), inżynier Edmond Ku, projektantka Ana Arriola – dawniej pracująca dla Apple. Za moment wszyscy zaczną mieć wątpliwości.