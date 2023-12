HBO Max – romantyczne i rodzinne propozycje na święta

Wideo na życzenie to wspaniała opcja dla tych, którzy nie chcą dopasowywać swoich planów do sztywnego programu telewizyjnego. Dzięki platformom streamingowym możemy w najbardziej dogodnym dla nas czasie korzystać z dostępu do biblioteki. Przed świętami często pojawiają się filmowe nowości. W świątecznej ofercie nieprzerwanie królują komedie romantyczne – gatunek, do którego widzowie mają szczególny sentyment. Nie brak też przyjemnych filmów dla całej rodziny. HBO Max ma kilka propozycji wartych uwagi.