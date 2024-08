"Szósty zmysł" – kultowe role Bruce’a Willisa i Haleya Joela Osmenta

Niepokojąca atmosfera, napięcie, znakomita gra aktorska, nieoczekiwany twist fabularny – to tylko niektóre elementy czyniące "Szósty zmysł" M. Nighta Shyamalana filmem wyjątkowym. Był to jeden z największych hitów kinowych 1999 roku. 25 lat po premierze "Szósty film" to produkcja kultowa, a kreacje Bruce’a Willisa i młodego Haleya Joela Osmenta nie przestają zachwycać.