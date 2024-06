Czerwcowe premiery w kinie i streamingu. Co warto obejrzeć?

"Gwiezdne wojny: Akolita" pokaże nam Zakon Jedi, przeżywający lata świetności, a także budzącą się powoli ciemną stronę Mocy. W dodatku będziemy mogli zobaczyć okres historii uniwersum, którego jak dotąd nie widzieliśmy w filmach ani serialach. Akcja dzieje się blisko 100 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gwiezdnych wojen: Części I – Mroczne widmo". Co ciekawe, całą opowieść poznamy z perspektywy tytułowych Akolitów, natomiast to Strażnicy Pokoju będą antagonistami. To będzie okazja, by przyjrzeć się temu, co mogło doprowadzić do upadku Zakonu Jedi. Przy okazji showrunnerka Leslye Headland zdradziła, że nie zamierza przedstawiać rycerzy wyłącznie w jednym wymiarze, jako idealnych i moralnych bohaterów.