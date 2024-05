Kinowy hit na Netfliksie. Niestety nie w Polsce

– Studia mogły go ["Hit Mana"] mieć, ale pomimo niezwykle pozytywnych reakcji publiczności i krytyków zachowywały się tak, jakby nie były do końca przekonane. To dziwny czas w naszej branży, nie tak dobry jak kiedyś. Netflix był firmą, która podeszła do sprawy z właściwym nastawieniem, mówiąc: "Hej, kochamy ten film i chcemy się upewnić, że wszyscy go zobaczą". To był dla nas łatwy wybór – przyznał Linklater w rozmowie z magazynem "Texas Monthly".