"Obcy: Romulus". Najlepsze od lat odświeżenie serii

Jeszcze nigdy bohaterowie w "Obcym" nie byli tak młodzi, co jest kolejnym zwrotem Álvareza w kierunku nowego widza. Starsi fani, którzy widzieli "Obcy. 8 pasażer Nostromo", mogą kręcić nosem, ale zabieg reżysera się broni. Jeśli mamy go za coś chwalić, to przede wszystkim za odwagę w odświeżaniu serii. Urugwajczyk nie odcina się jednak od poprzednich części i kilka razy puszcza do nas oko. Jak w przypadku znajdującego się na raku Romulusa androida o twarzy Asha – syntetyka, który był świadkiem rzezi na Nostromo. Nie brakuje też nawiązań do "Prometeusza" (odkrycie patogenu) czy "Obcy: Przebudzenie" (mieszanie DNA ksenomorfa i człowieka). Ale film Álvareza nie gra na sentymentach widza. I dobrze.