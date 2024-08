Są już pierwsze reakcje na film "Obcy" Romulus". "Film dał mi koszmary"

Ridley Scott został producentem "Romulusa", jednak to nie on stanął za kamerą. Reżyserem kolejnej części z serii "Obcy" jest Fade Alvarez, odpowiadający za takie tytuły jak remake "Martwego zła", serial "Od zmierzchu do świtu" czy "Dziewczynę w sieci pająka". Kto ma szansę stać się godną następczynią Sigourney Weaver? Aktorką mierzącą się z ikoniczną postacią jest Cailee Spaeny ("Priscilla", "Civil War").