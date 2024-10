Kiedyś rewolucjonistka, dzisiaj zbyt zacofana dla feministek. Catherine Deneuve kończy 81 lat

Z rewolucjonistki do wroga feministek

Nigdy nie dbała o to, co mówią o niej inni i udowodniła to na początku lat 70., gdy zaryzykowała koniec kariery swoją deklaracją. Gdy we Francji dyskutowano o aborcji, Catherine Deneuve była w ciąży z Chmarą. To nie powstrzymało jej przed podpisaniem słynnego manifestu 343 artystek i intelektualistek. Ogłosiła wówczas, że sama dokonała aborcji: "Aborcja jest nielegalna i wiele zabiegów przeprowadza się w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. Na temat tych milionów kobiet panuje zmowa milczenia. Oświadczam, że poddałam się aborcji. Żądam prawa do niej". Jednak nie uważała tego za akt odwagi. Dla niej była to kwestia uczciwości i wolności osobistej.