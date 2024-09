Marcello Mastroianni – radości, melancholie i kobiety jego życia

Przełomem w jego karierze okazał się film "Słodkie życie" (1960) Federico Felliniego, który uczynił Marcella gwiazdą światowej sławy. Był to też początek image’u "włoskiego kochanka". Aktora to nie zachwycało. W filmie grał dziennikarza-bawidamka, a scena, w której Marcello wchodzi do Fontanny di Trevi po emanującą seksem Anitę Ekberg, to jedna z najsłynniejszych scen w historii kinematografii. W 1963 roku aktor wystąpił w innym znakomitym filmie Federica – "8 ½", gdzie bohater wspomina kobiety swojego życia. Nie zmieniło to ekranowego wizerunku Marcella.