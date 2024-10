Roger Moore. Brytyjski gentleman

Uwodziciel?

Roger Moore wcielał się w rolę agenta 007 – kultowego szpiega i nieustraszonego uwodziciela – przez 12 lat, od "Żyj i pozwól umrzeć" (1973) do "Zabójczego widoku" (1985). Choć nie miał na koncie aż tylu podbojów miłosnych, co James Bond, to zdecydowanie nie próżnował. Jednak w przeciwieństwie do Bonda, Moore – nawet jako dojrzały mężczyzna i gwiazda kina akcji – przy kobietach stawał się nieśmiały. I tylko dodawało mu to uroku. "Nie, nie, nie byłem zbyt pewny siebie w towarzystwie pań. Czasami po prostu miałem szczęście" – przyznawał z nutą autoironii w głosie. Mimo to, w tabloidach roiło się od plotek i domysłów na temat rzekomych romansów brytyjskiego aktora. Szczególnie głośna była historia o jego bliskiej przyjaźni z Dorothy Provine, koleżanką z planu serialu "The Alaskans". Plotki te miały przyczynić się do napięć w jego drugim małżeństwie z Dorothy Squires.